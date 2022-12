Cassano: “Maradona unico e irripetibile, ma Messi è di più. Fino alle 3 di notte ho…”

“Ieri piangevo, come piangevi tu Lele (Adani, ndr). Io tifo Messi e poi Argentina, ma davvero non ho mai esultato così in vita mia, neanche quando vincevo le coppe. Fino alle 3 stanotte sono rimasto a vedere foto e video, da brividi. Dopo la semifinale per 24 ore ho pensato di partire per il Qatar, poi ho deciso di non andare, avevo paura e mi sono messo nella stessa posizione in cui avevo visto tutte le altre partite. Ai rigori ho sudato, che tensione che avevo addosso. Poi ho mantenuto la promessa e fatto il bagno in piscina, faceva un freddo… ma ne è valsa la pena. Il popolo argentino è unico al mondo. Io dal 2006 dico che Messi è il più grande calciatore che si sia mai visto nella storia del calcio. A 35 anni, 7 partite, 7 gol e 4 assist, una continuità impressionante. Maradona è unico e irripetibile, ma Leo è qualcosa di più ancora”, le parole dell’ex attaccante.