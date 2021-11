Cassano: “Pallone d’Oro? Assurdo che Milito sia stato fuori dai 30 nel 2010”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così del Pallone d'Oro del 2010

"Ho rivisto le classifiche del Pallone d'Oro degli ultimi anni. Assurdo, Milito ha vinto tutto, decisivo. Non è arrivato nei primi 30, non nei primi 10 o 5. Fuori! Se diciamo chi è secondo la gente il più forte è un conto, se andiamo per premi è un'altra roba o chi ha fatto meglio nella stagione è un'altra cosa ancora. Non si capisce più nulla".