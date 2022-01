Cassano: “Inter macchina che va da sola, Sanchez ha fatto robe allucinanti. Inzaghi…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Inter-Lazio

"Ma la palla di Sanchez per Lautaro? Ieri ha fatto robe allucinanti. Poteva finire 5-0 per l'Inter. L'Inter è una macchina che va da sola, merito alla base di Conte ma il quid in più l'ha dato Simone, sta coinvolgendo tutti. L'Inter ha in mano tutto".