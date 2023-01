Cassano: “Skriniar? Lo conosco, è eccezionale ma non si sta comportando bene con l’Inter”

"Ho l'impressione che vada via a zero. Fra dieci giorni può firmare con chi vuole. L'Inter è arrivata a 6,5 mln più bonus. Il PSG gli offriva 8 mln, pare che ora arrivi anche attorno ai 10. Se al PSG vai male, però, ti cambiano e non sai cosa succede. Conosco Skriniar, è un ragazzo fantastico, eccezionale, forte e perbene. Per me farebbe bene a rimanere, sono partiti da 5,5 e ora sono arrivati a offrigli 6,5 più bonus. Vero che vai al PSG a prendere tantissimi soldi ma lì se sbagli qualche partita sei finito. Skriniar non si sta comportando in modo corretto nei confronti dell'Inter. Mi spiacerebbe andasse via a zero"