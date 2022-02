Castelli (agronomo San Siro): “Oggi è al 95%, tra due settimane sarà tutto perfetto”

Giovanni Castelli, responsabile del terreno di gioco di San Siro dal 1991, ha parlato al Corriere dello Sport

Inter e Milan quest'oggi ritroveranno un San Siro completamente stravolto. Il manto erboso del Meazza è stato rifatto. "Ci sono voluti 13 giorni di lavori e un investimento da mezzo milione di euro, fatto da M-I Stadio, per consentire a Inter e Milan di esibirsi su un palcoscenico all'altezza... della Scala del calcio", commenta il Corriere dello Sport. Sono stati necessari 714 Big Roll (i rotoloni lunghi 8 metri) arrivati da Verona come conferma Giovanni Castelli, responsabile del terreno di gioco di San Siro dal 1991: «Stendere dei veri e propri rotoli e non piazzare piccole zolle garantisce maggiore stabilità. L'erba tra due settimane sarà perfetta, ma già così è al 95%».