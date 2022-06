Castellini: “Formare i giovani? L’Inter dimostra che si può fare. Bremer…”

Le parole dell'ex portiere: "Collaboro ancora con l'Inter e credo che il club nerazzurro dimostri come tuttora sia possibile forgiare i giovani"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Luciano Castellini, ex portiere, ha parlato così dell'ormai certo addio di Gleison Bremer al Torino: «Nel calcio di oggi è difficile competere ad alti livelli: se non hai una proprietà con i petroldollari, per fare due buoni acquisti devi spesso passare da una cessione importante».