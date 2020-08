Castro (All. Shakhtar): “Dobbiamo fare i complimenti all’Inter, ha fatto una grande partita”

In conferenza stampa, l’allenatore dello Shakhtar, Luis Castro, ha analizzato la sonora sconfitta contro l’Inter. L’allenatore riconosce i meriti della squadra di Conte: “Non siamo stati in grado di produrre un gioco d’attacco a causa del grande pressing dell’Inter. Hanno coperto bene il campo, tagliando tutte le vie di passaggio ai centrocampisti, anche i lanci lunghi. È stato davvero difficile collegare il gioco tra il centrocampo e l’attacco . Abbiamo avuto due occasioni e non abbiamo concretizzato, mentre l’Inter ha trasformato una delle sue due occasioni prima dell’intervallo. È stato davvero difficile superare la prima linea di pressione. Nel secondo tempo abbiamo avuto una grande occasione per pareggiare, poi l’inter ha trovato il secondo gol e lo abbiamo accusato dal punto di vista mentale. Di conseguenza hanno dilagato. È stato un giorno negativo per noi. I nostri progressi in Europa League sono stati ottimi fino a questa sconfitta che sarà sicuramente ricordata . Tutto ciò che rimane da fare per noi è congratularci con l’Inter che ha disputato una grande partita. Ovviamente mi assumo personalmente la piena responsabilità della sconfitta dello Shakhtar“.

(shakhtar.com)