Cauet: “Il Napoli ha marcia in più dopo la trasferta con l’Atalanta”

Benoit Cauet, ex calciatore dell'Inter e allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se guardiamo la gara d’andata tra Napoli e Real ci ricordiamo di calciatori come Bellingham e Valverde. Bellingham è tra i primi tre al mondo. La gara si giocherà a centrocampo, il Napoli dovrà esser forte all’impatto e dare continuità al suo gioco. Ciò che è stato fatto a Bergamo è positivo, conta per l’aspetto mentale e ti dà una marcia in più.