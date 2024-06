Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Franco Causio, ex calciatore, ha parlato così dell'approdo al Napoli di Antonio Conte: “Se Conte ha accettato la proposta del Napoli è perché ha avuto delle garanzie importanti, Antonio è un lavoratore eccezionale, per rilanciare Napoli è la persona giusta. Oriali nello staff? Anche in Nazionale ha dimostrato di avere un grande affiatamento con Conte, il suo ruolo di raccordo tra squadra e società sarà preziosissimo”