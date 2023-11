Causio: “Juve-Inter, ecco come finirà. I nerazzurri hanno qualcosa in più. Se Lautaro…”

Intervistato da Tuttojuve.com, Franco Causio ha parlato del derby d'Italia tra Juventus-Inter. "Mi auguro che il derby d'Italia sia una bella partita, specialmente da parte della Juve (sorride ndr). Quello che succede dal lato Inter ci interessa di meno, però i nerazzurri hanno un qualcosa in più come rosa e gioco. La Juve dell'ultimo periodo, però, mi sta piacendo per convinzione e cattiveria. Sono sicuro che la metterà in campo nel match di domenica sera. Gli allenatori sono importanti, ma chi scende in campo è il calciatore. Lautaro e Barella se in giornata, sono difficili da contrastare, ma la stessa cosa accade anche nella Juve con Rabiot o Chiesa. Quest'ultimo l'ho visto in grande forma nelle due partite con l'Italia, se sta bene può spaccare il match e trascinare i compagni. Tutti i reparti stanno dando il 100%, purtroppo a mancare sono i gol lì davanti".