Stampa estera – Nuova pista per Edinson Cavani. Nodo stipendio ma c’è chi pensa che…

Per tanto tempo Edinson Cavani è stato accostato all’Inter. Nelle scorse ore però c’è chi ha parlato di una nuova possibile destinazione. Dopo sette anni al PSG, il giocatore non ha rinnovato il suo contratto con il club francese. È un giocatore a parametro zero. Piace a diverse società ma starebbero salendo le quotazioni di una squadra portoghese. Secondo quanto scrive il giornale portoghese Record, il Benfica vorrebbe ingaggiarlo sottolineando ovviamente che si tratta di un affare complicato considerato che in Francia guadagnava circa un mln e mezzo al mese. Uno sforzo che parte della dirigenza del club portoghese farebbe volentieri per regalare il giocatore a Jorge Jesus.

(Fonte: Record)