EDICOLA CDS – “Non mi arrendo”. Dalla Superlega allo scudetto, Agnelli: “Vincere nostro dogma”

"Non mi arrendo". Recita così il titolo della copertina dedicata dal Corriere dello Sport in edicola sabato 30 ottobre 2021

"Non mi arrendo". Recita così il titolo della copertina dedicata dal Corriere dello Sport in edicola sabato 30 ottobre 2021 in merito alle parole di Agnelli. "Ieri l'assemblea degli azionisti all'Allianz, oggi (ore 18) la Juve a Verona. Dalla Superlega allo scudetto, Agnelli: 'Vincere è il nostro dogma". Di spalla si parla di Gasperini che insiste: "Arbitraggi cervellotici" mentre c'è unos paizo anche per la sfida tra Mourinho e Pioli.