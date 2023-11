CorSport promuove Guida: “6,5 per lui, partita di sostanza con un solo errore”

Per il Corriere dello Sport, poi, Cuadrado ha rischiato perché il suo intervento su Kostic è da "arancione"

Il Corriere dello Sport promuove la direzione di gara di Marco Guida (voto 6,5) in Juve-Inter:

"Partita di sostanza per Guida, soprattutto nella ripresa, quando nella fase centrale è salita di tono. Non ha mai perso la lucidità arbitrale, tenendo sotto controllo proteste e episodi. Un dato per fotografare il match: nel primo tempo, 9 falli e un giallo; nella ripresa, 16 fischi e 2 ammoniti", si legge sul CorSport che però sottolinea un solo errore: