Mercato Inter, CdS: “Voto 8! Ieri sera in viale Liberazione tutti sorridevano e…”

“È mancato l’ultimo colpo, quello che avrebbe trasformato un mercato da 8 in uno da 9, ma ieri sera in viale della Liberazione tutti sorridevano. L’ultimo giorno di contrattazioni non ha portato l’attaccante che avrebbe completato la rosa e in particolare un reparto offensivo adesso un po’… corto, ma la campagna di rafforzamento portata avanti dall’ad Marotta e dal ds Ausilio in sintonia con il tecnico Conte (ieri sera ha cenato in un ristorante in zona stazione centrale insieme al fratello e alle mogli) ha indubbiamente risolto qualche problema di un organico che, soprattutto a centrocampo, da ottobre conviveva con l’emergenza. Rispetto a un mese fa, il gap a livello di rosa con la Juve c’è ancora ma è stato almeno in parte colmato”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito all’ultimo giorno di mercato che ha visto l’Inter alla ricerca di un attaccante. Ricerca però non andata a buon fine.

GIROUD E PINAMONTI

Nella giornata di ieri, erano due i nomi caldi per l’attacco, ossia Giroud e Pinamonti. L’Inter ha lavorato per il francese in mattina finché il Chelsea non lo ha blindato definitivamente. Il nome di Pinamonti, invece, circolava da giorni in ottica Inter ma il Genoa ha rifiutato dopo lo stop dell’affare Iturbe. “Adesso Preziosi vedrà scattare l’obbligo d’acquisto pattuito con Marotta la scorsa estate e verserà nelle casse di Zhang 18 milioni, ma a luglio l’Inter farà valere il gentlemen agreement con i rossoblù e lo riporterà a casa. Averlo con 6 mesi d’anticipo, visto che i dirigenti nerazzurri concorrono pure al pagamento di una parte dell’ingaggio da 2 milioni di Andrea (scadenza nel 2023), avrebbe fatto comodo perché sarebbe anche potuto entrare in lista Uefa avendo 20 anni”, aggiunge il Corriere dello Sport. Si è parlato anche di Zaza ma sono state due le controindicazioni che non hanno portato alla conclusione della trattativa. L’infortunio muscolare attuale dell’ex Sassuolo e la volontà del giocatore di non accettare il prestito.