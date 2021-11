CdS – Inter, carica speciale per Calhanoglu. Due carte in corsa per Inzaghi

Le indiscrezioni sulle scelte di Simone Inzaghi nel focus del Corriere dello Sport

Non sembrano esserci grandi dubbi sulla squadra che Simone Inzaghi manderà in campo contro il Milan nel derby di stasera. A proposito del centrocampo dell'Inter, spiega il Corriere dello Sport: "Calhanoglu sarà il grande ex e aspetta proprio il derby per farsi rimpiangere, insomma avrà una carica speciale. Inoltre, viene da una settimana di completo riposo, essendo rimasto in panchina con lo Sheriff. In tal caso, sarà Vidal la carta da giocare in corsa. Tanto più che il cileno, al pari di Dimarco, è considerare un 12° uomo".