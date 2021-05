CdS – Inter, Conte sbatte contro Calvarese. Rigore regalato alla Juve

Il focus del quotidiano a proposito degli errori dell'arbitro che hanno inevitabilmente condizionato il risultato del derby d'Italia

L'amarezza per come è arrivata la sconfitta in casa della Juventus ha rischiato di macchiare per qualche ora l'entusiasmo in casa Inter. Il Corriere dello Sport di oggi torna sulla disastrosa direzione di gara di Calvarese: "Conte avrebbe tremendamente voluto infliggere un dispiacere alla sua ex squadra e per questo ha messo in campo la formazione migliore, ma, nonostante mezz'ora in superiorità numerica per la dubbia espulsione di Bentancur, ha sbattuto contro... Calvarese e il rigore del definitivo 3-2 regalato dall'arbitro di Teramo, in assoluto il peggiore in campo. Senza l'aiuto del Var si sarebbe perso due penalty (poi assegnati) e avrebbe annullato un gol buono. Avesse potuto consultarlo anche nel finale (non era possibile perché il contatto tra Cuadrado e Perisic c'è) e non avesse deciso di testa sua...".