CdS – Inter grande con le grandi: il Milan deve preoccuparsi. Dopo 158 giorni…

Prestazioni, intensità, applicazione e di conseguenza risultato. È un'Inter grande con le grandi e piccola con le piccole. Così il Corriere dello Sport analizza la squadra nerazzurra dopo il successo per 1-0 sull'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia.

"Visto l’andazzo, insomma, il Milan ha più di un motivo per preoccuparsi in vista di domenica sera. Anche se il derby resta comunque una partita a sé".

"Il gol della vittoria è stato firmato proprio da Darmian, protagonista di un’altra prestazione eccellente, ancora come braccetto al posto di Skriniar. Volendo scherzare, è come se Inzaghi il sostituto dello slovacco l’abbia già in casa".