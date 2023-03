CorSport sull’Inter: “Non onesto dare responsabilità solo a Inzaghi. Alcuni giocatori…”

Anche qualora l'Inter dovesse battere il Lecce, i punti di distacco dal Napoli resterebbero 15 a 13 giornate dalla fine. Un divario di fatto incolmabile, specie per una squadra che ha mostrato lacune fisiche e anche mentali in alcuni momenti della stagione. "Non sarebbe onesto attribuire tutte le responsabilità ad Inzaghi. Anche i giocatori hanno le loro colpe, visto che molti non hanno reso secondo quelle che erano le loro potenzialità. Vero che, nel caso di Lukaku e Brozovic, hanno inciso i guai fisici. Il ritorno di entrambi alla piena efficienza, però, si sta rivelando eccessivamente lungo", spiega il Corriere dello Sport che lancia Brozovic titolare mentre Lukaku dovrebbe partire dalla panchina.