CdS – Inter micidiale sui calci d’angolo e di testa: la rete di Perisic…

I nerazzurri si confermano pericolosissimi su palla inattiva: anche col Napoli è arrivato un contributo importante

Nel focus sulla vittoria pesantissima dell'Inter contro il Napoli, il Corriere dello Sport di oggi sottolinea una delle armi dei nerazzurri. Anche ieri, infatti, la squadra di Inzaghi ha potuto contare sulle palle inattive per spostare la gara in suo favore. Spiega il quotidiano: "L’Inter è micidiale sui corner (8 reti stagionali sono nate sugli sviluppi in un angolo). Quello di Perisic è stato il nono gol di testa in campionato".