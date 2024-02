CdS – Inter, primo tempo di tensione. A pagarla uno davvero a sorpresa

Non è stato facile superare l'Atletico Madrid. L'Inter ieri sera si è ritrovata davanti una delle squadre più difficili da affrontare di tutta Europa. E lo ha capito subito, all'interno di un match approcciato con una dose di pressioni sicuramente importante. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"L'Inter che veleggia sicura in campionato, ha avvertito la tensione. Lo si è intuito da una serie di errori di precisione e di precipitazione a ridosso della trequarti. Così, nella prima frazione, una serie di recuperi alti, o di costruzioni da dietro, trovando in verticale l’uomo libero dopo la solita triangolazione, si sono arenati. Curioso che il più difficoltà fosse Mkhitaryan, che, per l’esperienza accumulata, avrebbe dovuto essere tra i più lucidi nelle letture".