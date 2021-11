CdS – Inter, altra vittoria verso il derby con vista scudetto. Un particolare…

Il quotidiano capitolino analizza nel dettaglio il rendimento dei nerazzurri a pochi giorni dalla sfida con il Milan

L'Inter è tornata a ruggire. I nerazzurri hanno inanellato la seconda vittoria di seguito, proiettandosi nel migliore dei modi al derby di domenica prossima con il Milan. Si legge sul Corriere dello Sport: "Una stracittadina con vista sullo scudetto (Napoli permettendo) alla quale Handanovic e compagni arriveranno dopo due affermazioni di fila in campionato, peraltro ottenute nell'arco di quattro giorni e senza subire reti. Non un particolare di poco conto visto che, prima delle sfide con Empoli e Udinese, i match di A consecutivi con almeno un gol al passivo erano otto: troppi per puntare in alto nonostante il miglior attacco del torneo (28 centri)".