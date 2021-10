CdS – Milan, contatti con Brozovic: può sostituire Kessie. Marotta e Ausilio…

Il Milan ha contattato Brozovic: il croato è in scadenza a fine stagione con l'Inter, proprio come Kessie con il club rossonero

Il Milan piomba su Marcelo Brozovic . Il club rossonero ha contattato nelle scorse settimane l'entourage del centrocampista croato ex Dinamo Zagabria, non trovando la porta chiusa, anzi.

Secondo quando riferisce il Corriere dello Sport, tra le parti c'è stato un 'pour parler', ma nel caso in cui Kessie dovesse liberare il suo posto nella rosa del Milan e Brozovic non dovesse rinnovare il contratto con l'Inter, ecco che la situazione potrebbe diventare molto più concreta.

Brozovic, che ora guadagna 4,2 milioni, chiede attorno ai 6 milioni di euro, bonus compresi. Per il Corriere dello Sport, l'accordo può essere trovato a una cifra inferiore, ma non troppo visto il contratto da 5 milioni per 3 anni firmato in estate da Calhanoglu.