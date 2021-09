Cds – Samp-Inter, pagelle: Barella il migliore, male Perisic. Handanovic 5,5: “Doveva…”

Il giorno dopo Sampdoria-Inter, arrivano le pagelle del Corriere dello Sport

Il giorno dopo Sampdoria-Inter, arrivano le pagelle del Corriere dello Sport. Il quotidiano premia Barella come migliore in campo per i nerazzurri, voto 7 per il centrocampista: "L’azione e l’assist per il 2-1 sono da cineteca. Martinez sciupa un altro suo assist. Chiude da centrocampista centrale e non si ferma nonostante le botte subite". Il peggiore invece è Ivan Perisic, voto 5: "Patisce Candreva che lo attacca e a inizio ripresa, quando inizia con più coraggio, non manda in porta Dzeko sciupando un’occasione colossale". Male anche Handanovic, 5,5: "Non esce (e doveva farlo) sull’azione che porta all’1-1. Il resto? Una parata su Candreva e stop". 6 per Simone Inzaghi: "La sua Inter frena complice gli ultimi 20’ in dieci. Troppi errori sottoporta, ma stavolta subisce sulle fasce e ha meno benzina".