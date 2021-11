In Spagna – Ceballos, Ancelotti dice sì alla cessione. Piace a Inzaghi e l’Inter…

Il centrocampista classe 1996 non trova spazio con l'allenatore del Real e alcune indiscrezioni di mercato lo associano ai nerazzurri

Dani Ceballos, in Spagna ne sono convinti, sarà uno dei giocatori che lascerà il Real Madrid nella sessione invernale del mercato. Stando a quanto sottolinea il quotidiano spagnolo El Nacional, il calciatore non rientra nei piani di Ancelotti che già in estate gli aveva fatto intendere di poter cercare un'altra squadra. Ma per il calciatore non sono arrivate offerte e alle Olimpiadi il calciatore ha subito un infortunio. Dopo tre mesi è ancora fermo ai box, ha all'attivo zero minuti giocati e fino a gennaio non sarà impiegato. La rosa folta in mezzo formata da Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde e Isco Alarcón non ha permesso al calciatore di trovare spazio e per questo Florentino Pérez starebbe lavorando per trovare al calciatore un'altra sistemazione. "Arrivato come scommessa per il futuro, non è riuscito a dimostrare di valere quanto si pensava e anche all'Arsenal non ha soddisfatto le aspettative", si legge nello stesso articolo.