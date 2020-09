Ceccarini: “Inter, centrocampo al completo con Vidal. Pinamonti resta. Esterno? L’ipotesi più concreta…”

Nel consueto editoriale su TuttoMercatoWeb, il giornalista Nicolò Ceccarini ha spiegato le mosse di mercato dell’Inter in questa sessione: “Anche l’Inter deve ancora completare il suo organico. Dato per fatto Vidal, il centrocampo è al completo. Un tassello che i nerazzurri devono sistemare è la fascia sinistra. Dalbert resta in partenza ma ancora non c’è un’offerta concreta. Appena si muoverà qualcosa l’Inter proverà a convincere il Chelsea a vendere uno tra Emerson Palmieri o Marcos Alonso. L’ex Fiorentina da tempo vorrebbe tornare in Italia e allo stato attuale rimane l’ipotesi più concreta. Per il ruolo di quarta punta c’è Pinamonti. Sebastiano Esposito invece non resterà. Per lui c’è l’imbarazzo della scelta ma oggi la Spal è in vantaggio“.