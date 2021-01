Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato anche del futuro di Gomez, accostato all’Inter prima degli ultimi risvolti legati al club nerazzurro. Questo il pensiero del noto esperto di mercato: “L’Atalanta chiede sempre 10 milioni ma soprattutto non intende rafforzare le rivali in lotta per la Champions. L’estero non è un’opzione che il Papu intende prendere in considerazione. Insomma il futuro resta molto complicato e incerto”.