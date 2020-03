Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro della fascia sinistra in casa Inter: “L’arrivo di Young è stato importante ma per il prossimo anno c’è sempre da tenere presente il profilo di Marcos Alonso, oltre a quello di Emerson Palmieri. Il Chelsea per oggi non è affatto convinto di metterli sul mercato ma da qui a giugno la situazione potrebbe cambiare. E l’Inter è pronta a cogliere l’occasione”.