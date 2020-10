Cosa accadrà in questi ultimi giorni di mercato all’Inter? I nerazzurri, come spiega Niccolò Ceccarini su TMW, sembrano più concentrati sul mercato in uscita: “Nainggolan alla fine andrà a Cagliari. Più difficile capire cosa accadrà con Joao Mario, Vecino e Asamoah. Con Dalbert in Ligue 1 al Rennes, l’Inter ora proverà a fare un tentativo per Marcos Alonso, che andrebbe così a completare una fascia sinistra di altissimo livello insieme a Young e Perisic”.