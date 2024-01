Ceccarini: “Taremi ha scelto l’Inter. A fine anno valutazione su due elementi”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato della strategia di mercato dell'Inter. Questo il suo aggiornamento: "L’Inter ha ormai in mano Taremi. Il lavoro fatto in questi mesi da Marotta e Ausilio ha portato i suoi frutti. L’attaccante iraniano già da tempo aveva deciso di non rinnovare il suo contratto con il Porto. Cosa che ha spinto il club nerazzurro a mettersi in corsa e poi ha superare tutta la concorrenza. Adesso la scelta è fatta. Taremi vuole vestire la maglia dell’Inter. E per questo dopo la Coppa d’Asia l’operazione verrà formalizzata. Il giocatore, che a giugno si svincolerà, si legherà così al club nerazzurro fino al 2026 con opzione per l’anno successivo.