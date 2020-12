Cerruti: “Inter, Conte non ha alibi. Si gioca la sua fama di vincente. Sarebbe grave se…”

Con un articolo scritto per calciomercato.com, il giornalista Alberto Cerruti ha parlato della lotta scudetto e dei duellanti Antonio Conte e Andrea Pirlo, allenatori di Inter e Juventus. In particolare, Cerruti è convinto che il tecnico nerazzurro rischi di più rispetto al collega:

“I tifosi nerazzurri gli chiedono il salto in alto. Basterebbe questa premessa per capire perché Conte rischia più di Pirlo. A maggior motivo pensando al fatto che l’Inter ha fatto peggio di un anno fa in Champions. E poi, all’inizio del 2021, Conte è nella stessa posizione in cui si trovava un anno fa Sarri, in piena corsa per lo scudetto, ad appena un punto dalla capolista, con altri due grandi vantaggi: quello già accumulato in classifica rispetto alla Juventus e l’altro di potersi dedicare soltanto al campionato, non avendo più impegni europei”.

Pochi alibi per Pirlo, nessuno per Conte, che tra i due rischia di più, quindi. Se non la panchina, certamente la sua fama di “vincente”. Perché perdere lo scudetto, facendosi rimontare dalla Juventus con un allenatore all’esordio sarebbe grave. Ma finire alle spalle del Milan, in cui non credeva nessuno, sarebbe persino peggio”.

(Fonte: calciomercato.com)