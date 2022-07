Cerruti: “Inzaghi, gli alibi sono finiti. Un anno si può sbagliare, due no”

"Gli alibi sono finiti. Un anno dopo, Simone Inzaghi non è più al debutto sulla panchina di una grande, ma soprattutto non è più alla guida di una squadra indebolita per le partenze di Lukaku, Hakimi ed Eriksen. La nuova Inter che si presenterà in campionato ha ritrovato Lukaku e con lui altri rinforzi di sicura qualità e utilità. Con o senza Dybala, e in attesa di sapere chi partirà e arriverà in difesa, il tecnico nerazzurro non si può lamentare e infatti non si è lamentato al via della nuova stagione, dicendo subito che la squadra è completa e può giocarsela su tutti i fronti. E se lo dice lui è giusto credergli. Per questo, un anno dopo aver vinto la coppa Italia e la Supercoppa italiana sempre contro la Juventus, l’Inter può e deve puntare al bersaglio grosso, che per il momento non può essere la Champions, ma deve tornare a essere lo scudetto. Se tutti hanno detto e scritto, noi tra questi, che il Milan ha ottenuto un successo inaspettato, perché non era la squadra più forte, indirettamente si ammette che è stata l’Inter a spianargli la strada. Un anno si può sbagliare, due no. E quindi, se adesso tutti dicono che l’Inter è più forte di prima, non può più accontentarsi di rivincere due coppe nostrane".