Cesari: “Di Lorenzo tiene in gioco Darmian. Rigore netto ed espulsione sacrosanta per Insigne”

Durante la trasmissione televisiva Pressing l’ex arbitro Graziano Cesari ha commentato l’episodio relativo al rigore concesso all’Inter e l’espulsione di Insigne:

“Darmian tenuto in gioco da Di Lorenzo, posizione assolutamente regolare. Il rigore poi è netto. Ospina non gioca il pallone, va direttamente sul piede e ne limita la corsa. Poi Massa estrae il rosso diretto per Insigne. Quando un giocatore dice certe cose, un direttore di gara non può fare altrimenti, l’espulsione è sacrosanta”.