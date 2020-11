Il Borussia Moenchengladbach dilaga in casa dello Shakhtar Donetsk e rende ancora più incerte le sorti del girone B di Champions League. In attesa di Real Madrid-Inter, i tedeschi sono in vetta al raggruppamento grazie al 6-0 rifilato a domicilio agli ucraini, che inseguono proprio davanti agli spagnoli e ai nerazzurri. In rete Plea, autore di una tripletta, oltre a Bensebaini e Stindl. Sul tabellino anche l’autorete di Bondar.