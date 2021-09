Champions, gol da 3 punti di Lukaku. Vincono Juve e Bayern, 2-2 Atalanta e United ko

Tutti i risultati e i marcatori della prima giornata di Champions League: a segno anche l'ex nerazzurro Lukaku

È iniziata martedì la Champions League 2021/22. Poi mercoledì esordirà l’Inter, nel match in programma a San Siro alle 21 contro il Real Madrid. Nella prima giornata, da segnalare la vittoria del Chelsea con un gol da 3 punti dell’ex nerazzurro Lukaku. La Juventus vince 3-0 sul campo del Malmoe, successo anche per il Bayern in trasferta: è 3-0 a Barcellona. Crolla a sorpresa il Manchester United di Cristiano Ronaldo, 2-1 contro lo Young Boys; pareggia invece 2-2 l’Atalanta di Gasperini sul campo del Villarreal. Ecco tutti i risultati e i marcatori della prima serata di Champions: