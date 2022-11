Champions, per l’Inter non c’era di meglio. “Ci sarà da soffrire, ma se la può giocare”

Questo il commento de La Gazzetta dello Sport "Meno travolgente potrebbe essere Inter-Porto per scuole di gioco e indole tattica. C’è un altro doppio ex: Sergio Conceiçao, tecnico emergente dei portoghesi, ha giocato in nerazzurro ed è stato compagno di Inzaghi nella Lazio. Conceiçao ha incartato la Juve negli ottavi 2021 con un calcio avvolgente e inafferrabile, giocatori che cambiavano ruolo e posizione, possesso “portoghese”. Nei gruppi anche il Milan era andato ko. Percentuali in equilibrio, sofferenza sicura, ma non c’era di meglio".