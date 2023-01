Ex arbitro Chiesa: “Manca un rigore all’Inter contro il Verona”

Manca un rigore all’Inter nel match contro il Verona giocato sabato a San Siro. Ecco quanto evidenziato dall’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa a Calciomercato.com: “Manca un rigore ai nerazzurri per un fallo di mano di Hien su tiro di Mkhitaryan. Ok il gol annullato a Lautaro per la trattenuta a Dawidowicz”. Voto 5,5 per l’arbitro del match Fabbri.