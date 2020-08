UFFICIALE / Il Chelsea ha acquistato Chilwell. Via libera per Emerson Palmieri all’Inter?

È ufficiale, il Chelsea ha acquistato Ben Chilwell. L’esterno sinistro arriva al club inglese per una cifra che ruota attorno ai 55 mln. E con il suo arrivo si potrebbe aprire la strada per l’addio di Emerson Palmieri, esterno che piace tantissimo all’Inter e a Conte. Questo il comunicato ufficiale della società londinese: “Il nazionale inglese ci raggiunge da Leicester City, il club dove ha iniziato la sua carriera professionale”.

E queste le dichiarazioni del calciatore: “Contento di unirmi al Chelsea in questo momento molto emozionante per il club. Non vedo l’ora di far parte di questa squadra giovane e dinamica guidata da Lampard e di lottare per vincere nella prossima stagione. Non vedo l’ora di iniziare e spero che non passi molto tempo prima dal giorno in cui potremo giocare a Stamford Bridge davanti ai tifosi”.