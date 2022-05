Chivu: “L’obiettivo è portare ragazzi in Prima Squadra. Orgoglioso dei miei”

Il tecnico della Primavera dell'Inter è uno dei tanti ospiti della partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto'o

Alla partita di beneficienza organizzata a San Siro da Samuel Eto'o per Integration Heroes Match c'è anche Cristian Chivu. Queste le parole del tecnico dell'Inter Primavera ed ex difensore nerazzurro, raccolte da Fcinter1908: "Non credo che sono in grado di parlare di queste cose, faccio parte della famiglia Inter, sono l'allenatore della Primavera. Bello ritrovare ex compagni, amici con cui ho condiviso tante cose, nel bene e nel male. Puntare sui giovani? Tutte le società hanno questo obiettivo, tutti i settori giovanili lavorano per crescere i ragazzi e provare a portarli in Prima Squadra. Questo è l'obiettivo di tutte le società. Sono sempre orgoglioso dei miei ragazzi".