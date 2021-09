CIES – Serie A, i pronostici: Inter campione d’Italia davanti al Napoli. Juve 6ª

Inter campione d’Italia anche nel 2021/22 e Juventus sesta in classifica. Sono questi i pronostici realizzati dal CIES

Inter campione d’Italia nel 2021/22 davanti a Napoli e Milan, con la Juventus sesta in classifica. Sono questi i pronostici realizzati dal CIES, l’Osservatorio Internazionale di Studi di Sport, l’istituto di ricerca sportiva dell’Università di Neuchtel finanziato dalla FIFA. Il CIES - spiega Calcio e Finanza - ha utilizzato tre fattori per determinare il modello statistico: l’esperienza dei giocatori, gli investimenti sui trasferimenti per assemblare le squadre e le prestazioni di ciascuna squadra negli ultimi 365 giorni.