Colantuono: “Inter, annata straordinaria. Juve? Pirlo sfortunato”

Le considerazioni dell'allenatore a proposito delle due big e dell'impegno di oggi dei bianconeri

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto l'ex allenatore dell'Udinese Stefano Colantuono. Queste le sue considerazioni in vista del match tra la squadra di Gotti e la Juventus: "L'Udinese ha poco da chiedere al campionato, ma conoscendo la proprietà ci terranno a migliorare il posizionamento in classifica e a fare una partita importante contro un'avversaria di grande valore. La Juve, dal canto suo, non può perdere punti altrimenti rischia di restare fuori dalla Champions. Juve? Le difficoltà ci possono stare, negli ultimi 9 anni ha vinto tutto e ha dominato, ci può stare un anno in cui fisiologicamente qualcosa concedi. Pirlo è stato sfortunato al di là dell'inesperienza, non dimentichiamo le avversarie perché l'Inter ha fatto un'annata straordinaria, l'Atalanta anche. Comunque può giocarsi la finale di Coppa Italia, se dovesse vincerla e qualificarsi alla prossima Champions potrebbe diventare un'annata più indolore".