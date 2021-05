Collovati: “Mourinho gran colpo per la Roma: normale qualcuno storca il naso ma…”

Intervenuto a Centro Suono Sport, Fulvio Collovati ha parlato così delle ultime in casa Roma dopo il KO contro l'Inter

"L’aver staccato la spina a tre mesi dalla fine del campionato può essere una ragione dei recenti risultati della Roma ma assolutamente non una giustificazione. La squadra è partita bene ma è stata molto discontinua, forse la situazione è stata accentuata dalle polemiche interne. Si dovrebbe avere più cura per la fase difensiva, una squadra che lotta per la Champions League non può prendere tutti questi gol. Mourinho è stato un gran colpo, è normale che qualcuno storca il naso per le sue ultime apparizioni da allenatore ma chi allena deve mettere sempre in conto gli esoneri. Serviva un allenatore che infuocasse questa piazza. La Roma il prossimo anno deve creare una spina dorsale: bisogna comprare un portiere, un difensore e un centrocampista. Terrei anche Dzeko, gli attaccanti buoni sono pochi e vanno tenuti".