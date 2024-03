“È stato bravo ad amalgamare bene i buoni giocatori che gli sono stati forniti e poi le qualità dei giocatori fanno il resto. Il Bologna sa stare in campo”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.