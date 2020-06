Colonnese: “Mi ha sopreso Barella fuori. Dicono che Berardi sia interista, assurdo che…”

Ciccio Colonnese ai microfoni di Inter TV prima del match contro il Sassuolo: “Sanchez-Lukaku me li aspettavo. Non pensavo onestamente in mezzo al campo Gagliardini-Borja Valero da subito. Pensavo ancora Barella. Moses sulla destra avevo visto che ci poteva stare, gli esterni sono abbastanza spremuti con il gioco di Conte. Forse la sorpresa più grande è che non giochi Barella. Sassuolo bestia nera? Squadra ostica per l’Inter, per tradizione. Berardi ci ha spesso fatto gol, anche se dicono che sia interista: quindi è un’assurdità. Spesso l’Inter ha cercato di portarlo a casa forse proprio perché le fa sempre gol. Una squadra che gioca a calcio, ti lascia molto difensivamente. Davanti sono bravi e l’allenatore è propositivo. L’Inter ha una grande condizione fisica e mentale e quindi penso che saprà non distrarsi”.

(Inter TV)