Colonnese: “In questa Inter il mio preferito è un giocatore sottovalutato. Ronaldo ci disse…”

Le parole di Ciccio Colonnese prima di Siviglia-Inter, attesissima finale di Europa League: “Quale discorso motivazionale farei stasera? C’è poco da dire, l’Inter ha dimostrato di essere una squadra di leoni veri. Dai quarti di finale in poi è stata maestosa, addentava gli avversari. Stasera deve fare lo stesso tipo di partita perché è forte e ha più qualità, vuole questa coppa e se la merita. Sono tanti anni che i suoi tifosi non vincono una coppa e se la meritano. Difensori che mi hanno colpito? Bastoni è quello che ha sorpreso più di tutti. E’ migliorato molto nell’anno, all’inizio aveva tanta qualità in fase di possesso ma non in fase difensiva. Adesso va a pressare molto alto. In mezzo a tanti campioni chi ha avuto il rendimento più alto, il più sottovalutato, è D’Ambrosio. Godin sappiamo chi è. Di de Vrij sapevamo. Invece D’Ambrosio è uno di quelli che lavora seriamente e dimostra di essere un grandissimo giocatore. Alla fine è quello che gioca più di tutti. Sapete che noi calciatori leggiamo tutto, le interviste. Ronaldo prima della finale di Coppa Uefa aveva sentito le dichiarazioni di Mancini che diceva che sapevano già come marcarlo. E lui ci disse: vediamo se ce la fanno. E infatti li ha mandati tutti al bar e la Coppa l’abbiamo portata a Milano”.

Anche Fabio Galante è intervenuto brevemente ai microfoni di Inter TV: “Penso sia una finale strameritata. Le qualità dell’Inter sono venute fuori, giochiamo contro una squadra non facile da affrontare. Il Siviglia per storia e giocatori è forte ma l’Inter ha tutto per portare a casa dopi tanti anni questo trofeo. Ronaldo il Fenomeno? Per noi è stato molto importante, averlo in squadra. Voleva dire partire dall’1-0 per noi. Oltre al gol ti metteva in difficoltà tutte le difese. Con la sua tecnica ti fregava sempre. Noi ce lo siamo goduti, formidabile sia in campo che fuori”.

