Comitato Sì Meazza, presto assemblea pubblica. Tabacci: “Insistiamo perché….”

Il Comitato Sì Meazza promuoverà presto un'assemblea pubblica in cui inviterà il sindaco di Milano, Giuseppe Sala

"Noi inviteremo il sindaco ad una assemblea pubblica del comitato, insieme a tutti i consiglieri comunali e spero che non si sottragga ad un momento di discussione - ha spiegato Corbani. Anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex assessore a Milano, Bruno Tabacci -. Poi insistiamo perché il sindaco vada in Consiglio comunale a riferire sull'interesse pubblico del nuovo stadio e sulla sua motivazione. Noi siamo aperti e stiamo studiando tutte le altre soluzioni, come il ricorso al Tar e il ricorso alla Corte dei Conti, il referendum abrogativo o consultivo. Secondo me il sindaco farebbe bene a promuovere un referendum di tipo consultivo per ascoltare l'opinione dei cittadini. Il progetto del nuovo stadio che prevede la demolizione del Meazza non sta in piedi da nessun punto di vista perche' e' un'operazione immobiliare".