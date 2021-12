Stadio, il Comitato ‘Si Meazza’ fa ricorso al Tar e esposto alla Corte dei Conti

Il gruppo che non è a favore della costruzione del nuovo impianto voluto da Inter e Milan impugna la dichiarazione di pubblico interesse deliberata dalla Giunta

Un ricorso al Tar e un esposto alla Corte dei Conti. Queste sono le prossime due mosse che il comitato 'Si Meazza' metterà in atto contro l'abbattimento dello stadio di San Siro voluto da Milan e Inter per la costruzione del nuovo impianto.

A capo del movimento a favore del Meazza c'è l'ex vice sindaco di Milano, Luigi Corbani che ha spiegato: «Il ricorso è uno strumento per impedire lo smantellamento del Meazza. Riteniamo esserci tutti gli estremi, sia procedurali che di contenuto, per impugnare la delibera davanti al Tar. Chiederemo anche documenti che non sono stati ancora forniti in relazione all’interesse pubblico».