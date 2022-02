Compagnoni: “L’Inter resta nettamente favorita per lo scudetto, ma vedremo bel finale”

L'Inter, nonostante la sconfitta bruciante nel derby contro il Milan, resta nettamente favorita per la conquista dello scudetto

Lo sostiene Maurizio Compagnoni che, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto:

"Prima di questo turno di campionato davamo l'Inter assolutamente padrona del proprio destino. Bisognerà vedere come reagirà a questo ko col Milan, perché per più di un'ora abbiamo visto una grande Inter. Detto questo, considero ancora i nerazzurri i grandi favoriti per il titolo, anche se vedremo un bel finale di campionato".