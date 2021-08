Condò: “Dzeko? L’Inter avrebbe dovuto prendere Abraham. Sarebbe stato un segnale per tutti”

Intervenuto a Sky Sport 24, Paolo Condò ha commentato l'arrivo all'Inter di Edin Dzeko dalla Roma: ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky Sport 24, Paolo Condò ha commentato l'arrivo all'Inter di Edin Dzeko dalla Roma, convinto che per i nerazzurri sarebbe stata più utile un'altra operazione in attacco:

"L'arrivo di Dzeko all'Inter fa felici il calciatore e il club? Non lo so. Ora abbiamo le squadre di Milano che hanno attaccanti con età dai 40 anni di Ibrahimovic ai 35 di Giroud e ai quasi 36 di Dzeko, Lautaro a parte che è molto più giovane. Siccome sono un estimatore di Abraham, chiedo: non era più facile che fosse proprio l'Inter a prenderlo, visto che con il Chelsea ha concluso la trattativa per Lukaku? Dzeko è un grande campione, ma l'anno prossimo rischi di ricominciare da capo. Abraham ha 23 anni e sarebbe stato un segnale: 'Ok, abbiamo dovuto smobilitare la grande Inter che ha vinto il campionato, ma guardate come già stiamo impostando il futuro'. Io avrei fatto questa mossa".