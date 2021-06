Italia-Repubblica Ceca, Condò: “Condizione eccellente degli azzurri: ieri Barella…”

Intervenuto sulle colonne di Repubblica, Paolo Condò ha così analizzato il largo successo (4-0) dell'Italia sulla Repubblica Ceca

"Ingannevoli sono i collaudi finali come poche altre gare, nel bene e nel male. Se però lo teniamo a mente, ricordando per esempio che l’ultima finale del nostro calcio (Euro 2012) venne “annunciata” da uno 0-3 amichevole — begli amici... — subito dalla Russia, il sereno 4-0 inflitto ieri alla Repubblica Ceca assomiglia a un biglietto di business class per il viaggio europeo ormai imminente. L’indicazione è importante per due motivi. Il primo è l’avversaria, che tre giorni dopo di noi entrerà nella competizione affrontando la Scozia in una gara che non potrà sbagliare: dunque una squadra che in base al calendario dovrebbe già essere nei pressi del suo massimo, e che l’Italia ieri ha letteralmente tolto dal campo dopo una decina di minuti di studio. Il secondo indizio rivelatore del peso di questo test è stato il tempo che Mancini ha dato alla formazione di partenza: più di un’ora prima di cambiare, a riprova che questi saranno i titolari contro la Turchia. La stessa scelta di “forzare” Jorginho, in campo a meno di una settimana dalla finale di Champions, ha indicato il desiderio del ct di riscuotere un esame attendibile. La settimana che ci separa dall’inizio del torneo, quindi, vivrà sul sottile filo psicologico di un entusiasmo montante che non deve però tracimare. Non è uno slogan: quando stai volando di fantasia, gli intralci improvvisi ti sembrano più complicati di quanto magari sono".