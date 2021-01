Condò: “Mercato Juve migliore, solo Hakimi soddisfacente per l’Inter. Da Conte mi aspetto che…”

Il giornalista Paolo Condò ha parlato a Sky Sport della grande sfida di domenica sera tra Inter e Juve e del duello tra i due tecnici:

“Pirlo non ha una formazione tipo, quindi non può sorprendere. Farà cose nuove sicuramente. Conte in campionato ha fatto una serie di vittorie dove ha dimostrato di aver scelto un organico e le stava portando fino in fondo. Con la Samp sconfitta che ci può stare, sono rimasto deluso dall’Inter che a Roma non ha saputo mantenere quel vantaggio. Si è parlato delle sostituzioni, quella di Hakimi è un errore, ma l’arretramento dell’Inter non te lo aspetti dopo 8 vittorie. Conte deve ancora far vedere la sua differenza che fino a questo momento non si è vista. L’Inter ha una dipendenza maggiore da Lukaku, però mancando De Ligt manca l’uomo che lo può fermare. Assieme a Lukaku l’uomo chiave è Hakimi per i gol e gli assist che ha fatto. Ronaldo non ha giocato bene le ultime due partite, raro che ne tiri fuori tre di fila deficitarie. Farà una grande partita, ma troverà di fronte la difesa titolare dell’Inter. La Juve ha fatto un mercato migliore dell’Inter, solo Hakimi enormemente soddisfacente. Chiesa, Kulusevski, McKennie e Morata sono giocatori migliori di quelli che la Juve aveva preso lo scorso anno”.